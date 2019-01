"Majoritatea parlamentara va sprijini guvernul in toate actiunile sale pentru a indeplini cu cinste si demnitate mandatul pe care il vom avea in urmatoarele sase luni la presedintia Consiliului Uniunii Europene (...)

Vreau sa va asigur de deschiderea totala pro-europeana si de dorinta noastra sincera ca Romania sa isi consolideze statutul de stat membru cu drepturi depline in cadrul acestei mari familii care se numeste Uniunea Europeana. (...) Vrem sa fim europeni si ne dorim in egala masura sa fim tratati pe deplin ca cetateni europeni. Romanii au mai mare incredere in institutiile europene. Eu personal, si sunt convins ca la fel gandesc si concetatenii mei, nu-mi pot imagina Romania in afara Uniunii Europene. Simtim ca facem parte din aceasta familie reuropeana si ne dorim sa lucram impreuna pentru binele si progresul Uniunii

De aceea, cred ca tara mea merita sa fie respectata ca un partener de incredere in realizarea acestui proiect atat de ambitios care se numeste Uniunea Europeana.

Va asigur domnule presedinte Junker ca decidentii majoritatii politice de la Bucuresti au inteles foarte bine care este rolul Romaniei in aceasta ipostaza. Am tratat cu toata seriozitatea recomandarile de a asigura un consens politic.

Majoritatea parlamentara de la Bucuresti are intelepciunea, maturitatea politica necesara pentru a sprijini Guvernul. (...) Va pot asigura ca vom manifesta echilibru, intelepciune, responsabilitate si cumpatare, astfel incat disputele politice firesti intr-un an alectoral sa nu afecteze mandatul presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene", a declarat vicepresedintele Camerei Deputatilor, citat de ziaruldeiasi.ro.