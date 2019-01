"Admir viata dumneavoastra intelectuala si culturala, este puternica, a fost la fel chiar si in lungile decenii cand romanii au platit un greu tribut pana cand au decis sa lupte, sa-si ia in mani propria istorie in loc sa fie subjugati”, si-a inceput Juncker discursul joi seara, la Ateneul Roman. Presedintele Comisiei Europene s-a declarat emotionat si a spus ca ziua in care Romania preia presedintia Consiliului UE este una importanta, prin care „deschidem un nou capitol din istoria noastra comuna.

UE nu este completa fara Romania. Locul natural al Romaniei este si in centrul zonei Schengen. Din 2014 am pledat pentru ca Romania sa faca parte din Schengen si sustin in continuare asta. Contez pe energia si unitatea Romaniei. Toate institutiile trebuie sa fie impreuna si sa decida impreuna. Romania si Europa, Europa si Romania sunt doua lucruri care merg impreuna", a declarat Juncker, citat de ziaruldeiasi.ro.