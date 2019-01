"La 12 ani de la aderarea la Uniunea Europeana, Romania preia un rol de prim-plan la nivel european.

Daca privim putin in urma, intoarcerea tarii noastre in familia europeana a reprezentat un deziderat de o importanta aparte, pentru care am depus toate eforturile la nivel national si pentru care cu totii am lucrat cu dedicatie si profesionalism, avand convingerea ferma ca proiectul european este o constructie unica in lume, o constructie de pace si prosperitate, si singura cale de a asigura progresul comun al statelor europene.

Astazi, cu aceeasi convingere preluam exercitarea Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, cu obiectivul principal de a contribui la consolidarea unui Europe mai coezive, mai unite, mai puternice.

Iohannis: UE se confrunta in prezent cu diverse provocari

Primul semestru al anului 2019 va fi definitoriu pentru dinamica viitoare a Uniunii Europene. Uniunea se confrunta in prezent cu diverse provocari, atat interne, cat si externe, precum procesul de retragere a Marii Britanii din Uniune, migratia si securitatea in vecinatatea sa imediata si dincolo de continentul european.

Construirea Uniunii Europene de astazi a fost posibila pentru ca parintii fondatori au crezut in proiectul european, in idealurile si in valorile sale.

Noi credem astazi, mai mult ca oricand, ca Uniunea Europeana este in mod incontestabil un proiect de succes, un proiect puternic si un proiect viabil.

Cei peste 60 de ani de pace de care s-a bucurat cea mai mare parte a continentului nostru stau marturie fortei, temeritatii si increderii tuturor in capacitatea noastra de a coopera in mod eficient si sustenabil.

Ei sunt dovada ca «uniti in diversitate» nu este un simplu motto, ci expresia faptului ca Uniunea noastra este un proiect peren, capabil sa se remodeleze mereu, fara a renunta la principiile si valorile fondatoare.

Iohannis: Romaniei ii revine acum misiunea de a avansa agenda noastra comuna

Ca parte integranta a acestei comunitati europene, Romaniei ii revine acum misiunea de a avansa agenda noastra comuna.

Stim cu totii ca exercitarea unei Presedintii este o misiune de inalta responsabilitate, care presupune deopotriva angajament si pragmatism pentru a putea raspunde de o maniera concreta, adecvata si realista tuturor provocarilor.

Mai multa unitate si coeziune - aceasta este calea pe care o propunem pentru urmatoarele sase luni si pe care va trebui sa o urmarim cu totii cu consecventa.

Avem o serie de dosare importante pe agenda europeana, precum negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual post-2020, iar contextul Presedintiei Romaniei va fi marcat de alegerile pentru viitorul Parlament European.

Pe acest fond, va trebui sa demonstram ca, prin unitate si consens, putem defini o noua pagina a proiectului nostru comun. Avem nevoie de mai multa coeziune in toate actiunile noastre la nivelul Uniunii Europene, indiferent ca vorbim de o Europa a convergentei, de o Europa mai sigura, de o crestere a rolului Europei ca actor global sau de valorile noastre comune. Coeziunea este, in viziunea noastra, un aspect esential pentru a asigura avansarea proiectului european.

Dupa cum spuneam, pe parcursul mandatului nostru de Presedintie a Consiliului Uniunii Europene vor avea loc momente marcante pentru evolutia Uniunii Europene si avem increderea ca reuniuni de o semnificatie aparte, precum Summitul de la Sibiu, vor oferi noi perspective Europei de maine.

Imi exprim dorinta si speranta ca 9 mai 2019 sa ramana in istoria proiectului european ca un moment de reafirmare a narativului unei Uniuni puternice si unite.

Iohannis: Ne propunem sa consolidam unitatea si coeziunea

Astazi avem placerea de a marca impreuna inceputul unei perioade de sase luni importante pentru tara noastra si pentru Uniune.

Ne propunem sa reusim impreuna, pe parcursul acestor luni, sa consolidam unitatea si coeziunea, intr-un moment cu teste si mize importante pentru Uniunea noastra, Uniunea noastra Europeana, a tuturor", a spus seful statului, potrivit Administratiei Prezidentiale.