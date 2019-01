Redam discursul premierului Viorica Dancila la ceremonia oficiala de lansare a Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene:

"Astazi, romanii se bucura de Presedintia Consiliului Uniunii Europene, ocupa locul meritat in Europa, locul in care sa primeasca acelasi respect, aceleasi drepturi si aceleasi beneficii de care se bucura toti cetatenii europeni.

Cu acest gand voi reprezenta tara mea si pe concetatenii mei in urmatoarele 6 luni. Romania va conduce cu demnitate Consiliul Uniunii Europene. Vad ca, astazi, se afla aici o parte dintre arhitectii integrarii noastre europene, o parte dintre cei care au contribuit la insusirea de catre Romania a valorilor si acquis-ului comunitar. Le multumesc cu sinceritate si cu respect pentru contributia lor.

Privind in urma, cred ca cel mai important pas al integrarii noastre a fost atunci cand poporul roman a adoptat, prin referendum, actuala Constitutie a Romaniei. Aceea este linia de start de la care a inceput cu adevarat integrarea noastra. Atunci a avut loc actul de vointa al poporului roman de a se alinia si de a-si insusi valorile si principiile Uniunii Europene. Constitutia adoptata atunci si care guverneaza astazi statul de drept din Romania este garantia cea mai puternica ca tara noastra a pornit pe drumul ireversibil al integrarii europene.

Dancila: Constitutia este reperul nostru european cel mai important

Constitutia este reperul nostru european cel mai important, pentru ca ea a fost elaborata in acord cu partenerii nostri europeni si a reprezentat linia de start in procesul de integrare euro-atlantica.

Astazi, putem spune cu toata convingerea ca ceea ce este european este si constitutional, iar, in egala masura, ceea ce este constitutional este in deplin acord cu valorile si principiile europene.

Aceasta Constitutie ne spune astazi, in momentul preluarii presedintiei rotative, ca Guvernul Romaniei are datoria de a gestiona dosarele europene pe perioada presedintiei.



Ca prim-ministru al Romaniei, imi asum cu onoare si demnitate aceasta inalta responsabilitate in fata Europei si a celor peste 500 de milioane de cetateni europeni.

Vom demonstra ca Romania si-a castigat pe deplin rolul si pozitia de stat membru, cu drepturi depline, al Uniunii Europene.

Vom demonstra ca Romania merita respectul comunitatii europene si statutul de partener egal in marea constructie europeana.

Vom demonstra ca Romania este pe deplin pregatita sa stea cu fruntea sus, in rand cu toate celelalte state membre.



Si vom arata ca Romania este bine pregatita sa gestioneze dosarele importante aflate pe agenda europeana si sa fie un mediator impartial, care poate genera consens in plan european.



Le transmit, deci, tuturor romanilor si partenerilor nostri europeni acelasi mesaj: „Indrazniti sa credeti in Romania! Indrazniti sa credeti in capacitatea Romaniei de a conduce cu cinste si onoare Consiliul Uniunii Europene!”

Astazi, mai mult ca niciodata, putem demonstra ca poporul roman este un popor cu adevarat european, atasat de valorile si aspiratiile din spatiul comunitar.

Si vreau sa le spun partenerilor nostri ca romanii au fost, sunt si vor ramane un popor proeuropean. Nu ne-am schimbat cu nimic optiunea noastra proeuropeana si nu vad niciun motiv sa ne-o schimbam in viitor.

Dimpotriva, ne dorim sa participam activ la deciziile majore ale Uniunii si iata ca, astazi, incepem sa o facem!

Ne dorim sa fim parteneri egali si respectati in Uniunea Europeana si iata ca, astazi, Romania se asaza la masa la care se discuta si se decide viitorul Uniunii!

Ne dorim ca Romania, alaturi de toate celelalte state europene, sa se bucure de aceleasi beneficii pe care le ofera acest grandios proiect al unei Europe puternice si unite si iata ca, astazi, presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii incepe sub semnul intaririi coeziunii dintre statele membre!

Dancila: Coeziunea si unitatea reprezinta viziunea noastra la conducerea Uniunii!

Va garantez ca ministrii guvernului pe care il conduc vor gestiona cu toata seriozitatea dosarele vitale pentru prezentul si viitorul Uniunii Europene.

Suntem, totodata, constienti de provocarile pe care le avem in fata. Nu le minimalizam, dar nici nu le exageram. Le vom trata cu aceeasi seriozitate si le vom raspunde cu realism si determinare.

Ma adresez dumneavoastra, astazi, ca prim-ministru al unui stat pentru care aderarea la Uniunea Europeana a reprezentat implinirea unei aspiratii nationale. Sistemul democratic, dezvoltarea economica si siguranta de care se bucura astazi Romania sunt rezultatele tangibile ale acestui parcurs. Calea europeana a fost si ramane alegerea noastra, iar in acelasi timp suntem pe deplin constienti de caracterul ireversibil al drumului pe care am pornit. Viitorul nostru se afla mereu in fata, nu in spate! Deci, mergem inainte pe calea europeana pe care am pornit!

In acelasi timp, insa, nu trebuie sa uitam niciodata de unde am plecat. Este un imperativ valabil pentru toate statele membre ale Uniunii. Sa ne amintim cu totii idealurile, principiile si valorile pe care s-a cladit proiectul european. Am pornit de la convingerea ca, impreuna, vom fi cu adevarat mai puternici pe plan mondial si ca interesele nationale vor fi implinite intr-o mai mare masura in cadrul Uniunii decat in afara ei.



Daca vrem ca Uniunea sa mearga inainte, atunci trebuie sa mergem cu totii inainte. Nimeni nu poate fi lasat in urma.

Daca vrem ca Uniunea sa fie mai puternica, atunci toate statele membre trebuie sa fie puternice, iar cei mai slabi trebuie ajutati sa devina mai puternici.

Iar daca vrem ca Uniunea sa fie respectata pe plan international, atunci trebuie ca, in primul rand, noi sa ne respectam intre noi si sa realizam ca fiecare stat membru are o contributie certa la valoarea intregii Uniuni.

Si nu suntem deloc putini cei care ne dorim o Europa mai unita. Presedintele Comisiei Europene, domnul Jean Claude Juncker, spunea in Carta Alba privind Viitorul Uniunii ca: „pe masura ce stabilim incotro vrem sa ne indreptam, trebuie mereu sa ne amintim ca momentele in care Europa a fost in cea mai buna forma au fost cele in care am dat dovada de unitate, de curaj si de convingerea ca putem avea un viitor impreuna.”



Acesta este si motivul nostru pentru care ne propunem ca, in mandatul presedintiei noastre, Uniunea sa mearga in acelasi ritm si cu aceeasi cadenta. Si vom sustine, in primul rand, acele decizii care se vor afla deasupra diferentelor politice, deasupra varietatii nationale, deasupra diferentelor de dezvoltare si care pot contribui astfel la intarirea coeziunii intre statele membre.

Dancila: Vom promova ceea ce ne uneste si vom restrange ceea ce ne desparte

Acesta este spiritul Uniunii Europene. Aceasta este viziunea pe care o va urma Romania in cele 6 luni in care va detine presedintia Consiliului Uniunii Europene.

In final, multumesc inca o data Consiliului European, Consiliului Uniunii Europene, Comisiei Europene, Parlamentului European si celorlalte presedintii rotative pentru colaborarea fructuoasa care ne-a permis sa ne pregatim corespunzator pentru acest moment. Am convingerea ca unirea face puterea si va adresez invitatia de a continua sa lucram impreuna pentru o presedintie de succes a Romaniei la Consiliul Uniunii Europene".