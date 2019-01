''Este clar ca refuzul presedintelui a fost unul politic, determinat de atitudinea constanta pe care o are in privinta coalitiei de guvernare si a Guvernului, si nu are nicio legatura cu prevederile constitutionale sau cu indeplinirea unor conditii pentru a putea fi numit ministru. Lia Olguta Vasilescu, spre exemplu, era ministru in exercitiu, astfel incat la data cand a fost numita la ministru al Muncii a fost verificata indeplinirea conditiilor si nu s-a stabilit nimic", a declarat Toni Grebla, joi, intrebat cum apreciaza continutul scrisorilor transmise de seful statului premierului pe tema respingerii propunerilor de ministri la Dezvoltare si Transporturi, potrivit jurnalul.ro.

Presedintele Klaus Iohannis, i-a transmis joi, doua scrisori prim-ministruluiViorica Dancila, in care o anunta oficial ca respinge propunerile de ministri la Dezvoltare si la Transporturi.