"E absolut aberant modul in care si-a motivat Klaus Werner Iohannis refuzul de a numi ministrii propusi de premier. Sincer, eu asteptam argumente solide in justificarea acestui refuz, argumente care nu exista. In acelasi timp, Romania astepta o mai mare responsabilitate vis-a-vis de Guvern privind completarea componentei acestuia intr-un moment in care a preluat presedintia Consiliului UE. Este absolut aberant, in acelasi timp, modul in care a justificat refuzul sau politic pentru aceste nominalizari pe motiv ca documentatia de la Guvern nu a precizat ca cei propusi indeplinesc articolul 2 din legea 90, ceea ce este la mintea cocosului, pentru ca nu poti propune membri in cabinet care nu indeplinesc aceste conditii. PSD va mentine propunerile, iar guvernul va da un raspuns in conformitate cu legile in vigoare si deciziile CCR", a declarat pentru Mediafax secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu.

Presedintele Klaus Iohannis a motivat joi de ce a respins cele patru propuneri ale premierului Dancila. Este vorba despre Ilan Laufer, Mircea Draghici si Olguta Vasilescu-la doua ministere, in cazul celei din urma fiind invocata lipsa de expertiza.