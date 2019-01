"Acest pachet care vizeaza piata industriei de transport include dispozitii contestabile privind detasarea conducatorilor auto in spatiul Uniunii Europene, timpii si conditiile de munca, precum si evolutiile din transportul rutier.

USR cere reprezentantilor Romaniei sa respinga propunerile aflate pe masa Parlamentului European care contravin liberei circulatii si drepturilor europene ale conducatorilor romani. Suntem in special ingrijorati de reducerea numarului de zile pentru efectuarea operatiunii de cabotaj, precum si de obligatia transportatorilor de revenire in statul de origine, chestiune ce lezeaza nu doar interesele economice ale operatorilor, dar si spiritul si litera pietei comune.



USR este cel mai proeuropean partid politic parlamentar si sustine o mai mare integrare europeana si respectarea valorilor europene. Consideram ca in aceasta dezbatere, pozitiile unor state vest-europene s-au indepartat de la respectarea principiilor Pietei Unice, de la libertatile pe care se bazeaza Uniunea, cum este libera circulatie si egalitatea agentilor economici pe piata comuna. Dreptul la munca este un drept fundamental al cetatenilor europeni. USR cere statelor europene sa se ridice la nivelul asteptarilor pe care o Uniune mai puternica le impun noua tuturor.

USR se solidarizeaza cu protestele din Bruxelles din 10 ianuarie organizate de federatiile transportatorilor si ii asigura de sprijinul partidului si al viitorilor europarlamentari USR. USR va continua sa monitorizeze cu atentie evolutia acestui dosar in interesul asigurarii echitatii pe piata comuna europeana si a drepturilor europene ale lucratorilor romani", mentioneaza sursa citata.