"Respectam decizia Marii Britanii de a se retrage din Uniunea Europeana, dar trebuie sa ne asiguram in acelasi timp ca vom limita consecintele negative generate de aceasta retragere. Cel mai eficient instrument in acest sens il reprezinta acordul de retragere agreat la nivel politic de liderii UE si premierul Theresa May care reprezinta un compromis echitabil si echilibrat. Acordul obtinut va asigura certitudinea juridica, atat pentru mediul de afaceri, cat si pentru cetateni, carora le garanteaza pastrarea drepturilor de care se bucura si in prezent.

Prioritatea Uniunii in aceste negocieri a fost protejarea drepturilor cetatenilor europeni, inclusiv, bineinteles, a celor romani, care locuiesc, muncesc sau studiaza in Marea Britanie. Consider ca si in perioada urmatoare cetatenii trebuie sa ramana prioritatea noastra, iar scopul nostru trebuie sa fie acela ca, indiferent de scenariul prin care vor evolua negocierile, sa minimizam pe cat posibil efectele negative care ar putea afecta vietile acestora", a afirmat Dancila, la Radio Romania Actualitati, potrivit stiripesurse.ro.