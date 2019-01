La art. 75 pct. 2 se introduce urmatoarea modificare: controlul inainte de publicare (ex ante) al licitatiilor cu finantare europeana nu se mai face de organismul specializat ANAP (Agentia Nationala de Achizitii Publice), ci de catre autoritatile de management (AM-uri) ale programelor operationale (ex. Regional, Infrastructura Mare).

"Pentru ca autoritatile de management au primit peste noapte sarcina de a controla licitatiile cu fondurile europene sunt total nepregatite. Nu au compartimente in organigrama, nu au personal dedicat acestei activitati si nu au norme pentru a aplica noile prevederi-surpriza. Rezultatul? Licitatiile pe fonduri europene sunt in prezente blocate si toata lumea prin ministere si autoritati de management se da cap in cap incercand sa rezolve dandanaua aparuta in Monitorul Oficial din 28.12.2018", explica deputatul Catalin Drula, prin intermediul unui comunicat.

Deputatul USR semnaleaza ca unul dintre proiectele importante blocate de incompetenta celor care au introdus aceasta prevedere in OUG este autostrada Sibiu-Pitesti – lotul 4 Curtea de Arges-Tigveni. Licitatia pentru lotul 4 din autostrada Sibiu-Pitesti nu poate fi lansata pentru ca controlul ex ante nu poate fi efectuat ca urmare a adoptarii OUG-ului.

"Zeci de alte licitatii pe fonduri europene sunt blocate, iar in acest timp doamna Rovana Plumb tine conferinte de presa triumfaliste despre absorbtie si domnul Melescanu face apologia infractorilor in presa internationala. Asa arata o guvernare gaunoasa", conchide deputatul USR Catalin Drula.