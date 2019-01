Barbu a adaugat ca "este firesc ca in perioada detinerii presedintiei Romaniei la Consiliului UE premierul sa beneficieze de servicii de protectie, din motive de securitate".

La inceputul mandatului de premier, Viorica Dancila a renuntat la serviciile oferite de SPP, in contextul in care liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat in mod repetat pe seful serviciului ca se implica in politica, scrie jurnalul.ro.

Nu vor beneficia de serviciile SPP ministrul de Interne Carmen Dan si cel al Apararii Gabriel Les, ei avand paza asigurata de la nivelul institutiilor pe care le conduc.

Presedintii celor doua camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, nu au facut astfel de solicitari, desi au dreptul.