"Putem avea o presedintie excelenta si curajoasa!

Presedintia Romaniei pare a fi sortita a se desfasura in cenusiul ultimelor presedintii ale Uniunii Europene, fie ca ne referim la cea a Bulgariei sau la a Austriei. Aceleasi teme prioritare fie ca vorbim de migratie, BREXIT, azil, securitatea frontierelor, buget UE si buget zona Euro, politica agricola comuna etc. etc. Nimic nou sub soare, iar la sfarsitul mandatului romanesc aceeasi lista va fi transferata urmatoarei presedintii cam in acelasi stadiu de la preluare iar calificativul primit de Romania va fi „decent” si tara se va aseza tantosa pe lista lunga a tarilor in a caror presedintie nu s-a inregistrat nici un progres in crearea unei viziuni legata de viitorul Uniunii Europene.



Romania poate zgaltai Uniunea Europeana care pare debusolata si fara curaj in a-si defini propriul viitor, lansand de la inaltimea Presedintiei Rotative a Uniunii Europene trei mari proiecte si anume:

1. Batalia pentru ramanerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Uniunea Europeana;

2. Planificarea proceselor pentru ca in urmatorii 15 - 25 ani sa se realizeze Statele Unite ale Europei;

3. Planificarea finantarii si realizarii in urmatorii 10 – 15 ani a marii magistrale fluviale de transport Rotterdam – Rin – Main – Dunare – Constanta.



Pentru fiecare din cele trei mari proiecte exista solutii dar toate implica un efort diplomatic formidabil pentru ca la sfarsitul mandatului nostru proiectul de la punctul 1 sa se realizeze macar si printr-o amanare a BREXIT-ului in prima faza, iar cele de la punctele 2 si 3 sa ramana pe agenda Consiliului UE pentru urmatoarele presedintii.

Putem avea o presedintie care sa primeasca un calificativ „EXCELENT” si „CURAJOS”. De ce nu ?

PS – argumentatia pentru sustinerea celor 3 proiecte este prea lunga pentru a fi postata", a scris Traian Basescu pe Facebook.