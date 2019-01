"Nu am avut ocazia sa-i spun ceea ce gandesc, pentru ca domnul Iohannis, pana sa atace la CCR pachetul pe autoritatea politistului, nu a avut interesul sa-mi spuna ca are aceasta intentie sau ca are anumite neclaritati si sa putem avea un dialog pe marginea acestui subiect. (...) Observ o insistenta a presedintelui de a sabota absolut orice actiune a Guvernului", a declarat Carmen Dan, la un post de televiziune, potrivit Antena3.ro.

Legea supusa controlului de constitutionalitate are ca obiect de reglementare modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice in scopul adoptarii unor masuri care sa conduca la cresterea capacitatii de interventie in acest domeniu, prin instituirea instrumentelor legale necesare exercitarii atributiilor de serviciu sau indeplinirii misiunilor, dar si a celor necesare asigurarii unei protectii juridice si fizice a personalului angajat.

Klaus Iohannis precizeaza, in sesizarea de neconstitutionalitate, ca legea a fost adoptata fara solicitarea avizului CSAT.