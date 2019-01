"Pentru a stabili foarte clar ce avem de facut in acest an, avem nevoie de un raport detaliat al masurilor din programul de guvernare adoptate si implementate in cursul anului 2018. Am solicitat Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza sa elaboreze acest raport in colaborare cu ministerele si institutiile guvernamentale.

Documentul va reflecta masurile luate in toate domeniile de activitate, proiectele de investitii finalizate in cursul anului 2018 si stadiul celor in curs de finalizare. Consider ca este de datoria noastra si in spiritul asigurarii transparentei activitatii guvernamentale sa facem cunoscute efectele masurilor pe care le-am luat, programele guvernamentale derulate, investitiile realizate atat din bugetul national, cat si din fondurile europene", a Dancila, citata de dcnews.ro.