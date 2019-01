''Faptul ca Olguta Vasilescu nu a fost numita ministrul Transporturilor este o situatie care ii convine de minune lui Liviu Dragnea. Explic putin. Olguta Vasilescu, dincolo de simpatiile si antipatiile dintre mine si ea, face parte din categoria liderilor PSD cu o imagine buna. Liviu Dragnea nu suporta liderii care au o imagine buna. Si, atunci, cred ca a stimulat-o in directia plecarii de la Ministerul Muncii la Ministerul Transporturilor, luand in calcul faptul ca nu va fi validata aceasta propunere de presedintele Iohannis'', a spus Tutuianu, potrivit Agerpres.

Acesta a mai afirmat ca presedintele Klaus Iohannis se comporta ca un candidat.

''Suntem in situatia in care presedintele Iohannis se comporta ca un candidat (...). Era evident ca presedintele nu poate sa nu ia act de revocarea din functie a doi ministri. Era atat de limpede incat nu a fost decat un act de razboi politic si nu o chestiune fundamentata constitutional. Faptul ca nu a numit propunerile facute de prim-ministru, aici suntem in zona in care presedintele se poate pronunta. Curtea Constitutionala, prin mai multe decizii, a statuat dreptul presedintelui de a refuza anumite propuneri. Vom vedea care sunt argumentele'', a mai spus Adrian Tutuianu.

Tutuianu a explicat de ce Olguta Vasilescu poate fi marginalizata in partid

Intrebat de jurnalisti daca Olguta Vasilescu a participat la intalnirile contestatarilor lui Liviu Dragnea, Tutuianu a spus ca el nu a avut discutii cu Olguta Vasilescu niciodata pe subiectul acesta.

''Manda a participat'', a mai precizat Tutuianu.