"Liviu Dragnea va candida din partea PSD la presedintia Romaniei. Cine iti inchipuie ca va renunta in favoarea altui candidat nu il cunoaste suficient. Toate celelalte asa-zise propuneri sunt fumigene aruncate pe piata, inclusiv domnul Tariceanu.

Chiar daca Guvernul are o incredere de 18% si este considerat nepreformant de majoritatea populatiei si chiar daca Liviu Dragnea are o cota de 5% Iohannis se inseala. Liviu Dragnea e cel mai periculos dintre contracandidatii lui prin ceea ce poate sa faca si prin determinarea cu care se va inscrie in aceasta competitie", a declarat Tutuianu intr-o conferinta de presa, potrivit Hotnews.ro.

Tutuianu crede ca si in 2020 Liviu Dragnea va fi in continuare presedintele PSD.

"Va pierde alegerile prezidentiale, va veni in partid ti va spune ca exista un pret pentru guvernare pe care l-a platit, nu va avea prea multi contestatari in partid si de aceea va ramane presedinte", a mai spus Tutuianu.