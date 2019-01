"Noi ne-am propus - si eu personal am si experienta si capacitatea sa o fac - si am pornit deja asemenea discutii, sa facem un fel de pol al normalitatii, alternativ la aceste doua variante, sa identificam, nu sunt asa 100 de oameni, sunt vreo 4-5 candidati cu profil social-democrat, european, oameni bine vazuti, (...) si sa construim o alternativa, un candidat, dupa alegerile pentru Parlamentul European, pe care sa-l sprijinim toti si care, in primul rand, sa-l scoata pe Dragnea din primul tur, ca ati vazut ca are 5% in sondaje, insa are cea mai puternica masinarie politica, PSD, si are cei mai multi bani care au fost vreodata in Romania (...) si in turul 2 acest candidat sau aceasta candidata a noastra sa se lupte cu domnul Iohannis de la egal la egal

E Tariceanu, parca, la egalitate cu mine. Daca Tariceanu se desprinde de Dragnea si nu mai sustine toate masurile astea aberante - el m-a sustinut in 2014 - pot sa-l sustin si eu. Este Gabriela Firea, cu care n-am avut o relatie buna in ultima perioada, tocmai pentru ca era mare iubire cu Dragnea, pana i-a aratat Dragnea ce inseamna iubire. Are sanse? O sustin. Este Corina Cretu cu care am avut intotdeauna o relatie buna, dar nu stiu daca vrea sa candideze, dar altfel un om pe care il apreciez si care cred ca are calitatile, are relatii europene mult mai bune decat Iohannis, e mai PSD-ista decat Dragnea. Mai sunt si alte variante, de asta v-am zis ca las la o parte orgoliile, las la o parte lucrurile personale, pentru ca miza e mult prea importanta, si pot sa fac campanie pentru cineva in care cred cu adevarat ca poate fi o alternativa", a spus presedintele Pro Romania, citat de b1.ro.