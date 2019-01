"Stimate domnule ministru,

Urmare adresei dumneavoastra nr. 30/71403/2018/27.12.2018, prin care ati inaintat solicitarea de reevaluare a propunerii de numire in functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie a doamnei Adina Florea, procuror la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta,

Vazand incidenta dispozitiilor art. 54 alin. (1) si (2) prin raportare la art. 48 alin. (10) si (12) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor si considerentele Deciziei Curtii Constitutionale nr. 358/2018.

Tinand seama de faptul ca atestarea indeplinirii conditiilor legale pentru numirea procurorilor in functii de conducere se realizeaza in formele si in modalitatile prevazute de lege, inclusiv in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii,



Luand act de faptul ca, in continuare, documentatia transmisa nu contine dovada care sa ateste indeplinirea conditiei prevazute la art. 48 alin. (10) din Legea nr. 303/2004, respectiv aceea ca persoana propusa sa nu fi facut parte din serviciile de informatii inainte de anul 1990 si nici sa nu fi colaborat cu acestea,

Avand in vedere ca prin considerentele Deciziei nr. 358/2018, Curtea Constitutionala nu recunoaste ministrului justitiei - in virtutea rolului central al acestuia in cadrul procedurii de numire a procurorilor in functiile de conducere prevazute la art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 - posibilitatea inaintarii unei propuneri cu eludarea conditiilor obiective impuse de lege,

Constat ca subzista temeiurile de fapt si de drept avute in vedere la respingerea propunerii initiale de numire in functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie a doamnei Adina Florea, procuror la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta", se arata in scrisoarea sefului statului.