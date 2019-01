Executivul a atacat, marti, in instanta decretul prin care seful statului a prelungit mandatul sefului Statului Major al Armatei. Actiunea in contencios administrativ are ca prim efect suspendarea aplicarii acestui document, caz in care conducerea armatei ar fi preluata de un adjunct al actualului sef de Stat Major, scrie Digi24.

Termenul legal pentru ca Administratia Prezidentiala sa dea un raspuns este de 30 de zile.

Presedintele Klaus Iohannis a semnat pe 28 decembrie 2018 decretul de prelungire, cu un an, a mandatului generalului Nicolae Ciuca ca sef al Statului Major al Apararii, dupa ce a respins in sedinta CSAT propunerea facuta de MApN pentru aceasta functie.