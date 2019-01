"Ceea ce se intampla in aceste zile nu face decat sa confirme ceea ce Romania traieste de doi ani, traim intr-o secventa in care statul este tinut captiv. Anul care ar fi trebuit sa fie cel mai spectaculos, anul in care Romania are un prestigiu fara precedent in istoria ei si detine presedintia rotativa a Consiliului UE si, in loc ca acest eveniment si toate resursele Guvernului sa fie alocate spre acest eveniment, vedem ca Liviu Dragnea da in judecata Comisia Europeana, vedem cum in continuare agenda publica este facuta de Tudorel Toader si de masuri reparatorii si de variante alternative la amnistie si gratiere, ca pana la urma aceasta este miza pe care Liviu Dragnea si PSD o au.

Vedem o iresponsabilitate a unei guvernari care, in loc sa foloseasca beneficiul pe care il avem din pozitia de detinator al presedintiei Consiliului UE si sa promoveze interese ale statului roman in Europa, continua sa faca Romania de ras la nivel european. Conflictul actual intre Guvern si presedinte este exact in aceeasi linie a unei guvernari iresponsabile, care nu realizeaza ce oportunitate este furata viitorului Romaniei", a afirmat Barna, marti, intr-o conferinta de presa, potrivit Jurnalul.ro.