''Noi ne-am bucura foarte mult daca, in primul rand, Corina Cretu decide sa candideze din nou, pentru ca nu a decis inca acest lucru. Si, in al doilea rand, daca decide sa candideze, sa o convingem sa fie la noi pe lista. Eu cred ca orice partid din Romania vrea sa aiba un comisar european pe lista, ca n-avem mai multi. E Ciolos si e Corina Cretu. Cine are mai multa experienta in zona europeana? Eu cred ca a fost un comisar bun Corina Cretu.

Pentru prezidentiale, da, cred ca ar fi un candidat puternic pentru ca, in primul rand, e cam de vreo 10 ori mai social-democrata, mai pesedista decat Dragnea. Cand Dragnea era la PD cu Basescu, Corina Cretu era tot la PSD. In al doilea rand, pentru ca are o imagine si relatii si cunostinte despre Europa mult mai mari decat domnul Iohannis. Dar, sincer, nu-mi dau seama daca imaginea aceasta foarte buna europeana se traduce si in voturi foarte multe pe plan local, national. Stiu foarte bine ce inseamna o campanie prin comune, nu e usor. Si nu-mi dau seama daca romanii au inca o anumita reticenta, un pic misogina, fata de femei-candidat'', a declarat Victor Ponta, potrivit Romaniatv.net.