"Nu este vorba despre bani. Prin cererea pe care am formulat-o nu am solicitat plata unor despagubiri, ci vorbim despre o chestiune de principiu. Am solicitat CEDO sa constate ca mi-au fost incalcate, in aceasta procedura de revocare, anumite drepturi fundamentale, cum sunt dreptul la un proces echitabil, dreptul la aparare, dreptul la un recurs efectiv.

Intr-o procedura in care eu nu eram parte, nu am fost citata, nu am avut dreptul sa imi fac apararea, nu am avut posibilitatea sa intervin in proces, mi s-a aplicat o sanctiune a revocarii de catre CCR, cu toate ca in legea CCR aceasta atributie de revocare sau de sanctionare a procurorilor cu functii de conducere nu este prevazuta. Deci este o chestiune de principiu. Mai mult decat atat, este o decizie care a fost definitiva, ea nu poate fi atacata. Doresc stoparea ingenuncherii procurorilor, doresc stoparea aplicarea unei astfel de proceduri abuzive si altor procurori cu functii de conducere, pentru ca aceasta decizie poate fi invocata ca precedent pentru revocarea oricarui procuror care detine o functie de conducere in Ministerul Public", a declarat fosta sefa a DNA, potrivit Digi24.

Laura Codruta Kovesi isi cauta dreptatea la Curtea Europeana a Drepturilor Omului. Fostul procuror sef DNA a facut o plangere catre CEDO in care contesta modul in care a fost revocata din functie.