"After school-ul incercam sa il asiguram public. Salariul mic la cadrul didactic l-a determinat sa incerce sa mai faca ceva ca sa supravietuiasca. (...) Eu cred ca prin lege putem sa reglementam (after school - n.r.)", a spus Ecaterina Andronescu la Realitatea TV, potrivit Digi24.

Andronescu vede necesara o clarificare legislativa in aceasta privinta, pentru ca „este o chestiune care nu are nicio legatura cel putin cu etica meseriei”.

"Cred ca trebuie sa facem o clarificare legislativa, pentru ca, intr-adevar, este o chestiune care nu are nicio legatura cel putin cu etica meseriei. Pentru ca esti profesor pentru invatamantul primar sau invatator patru ore si apoi primesti la after school-ul pe care tu il dezvolti, tot in scoala, si incasezi bani de la parinti. Va trebui sa gasim o solutie. Este un fenomen de masa, asa cum un fenomen de masa a inceput sa fie si acela care este tot o chestiune de etica: nu poti sa iti chemi copilul acasa la o meditatie particulara daca tu il ai elev la clasa", a spus ministrul Educatiei.