"Motivarea Curtii de Apel la decizia privind infiintarea in afara legii a companiilor municipale este una devastatoare pentru Gabriela Firea. Sunt doua incalcari ale legii: aceasta motivare este mai devastatoare pentru Gabriela Firea decat decizia in sine si spun asta pentru ca instanta a constatat pe de o parte ilegalitatea modului in care s-a votat infiintarea acestor companii. S-a folosit sistemul de vot de jumatate plus unu, iar instanta a constatat ca, fiind decizii legate de patrimoniul municipalitatii, trebuiau luate cu majoritate calificata (n.r. - doua treimi din numarul de voturi). Instanta a mai constatat ca asocierea dintre municipalitate si SC Service Ciclop era una artificiala, falsa. Adica, Service Ciclop apartine tot municipalitatii. Practic, municipalitatea si-a semnat singura o asociere", a explicat Barna, intr-o conferinta de presa, potrivit stiripesurse.ro.

Potrivit lui Barna, companiile infiintate ilegal de Gabriela Firea au tocat peste jumatate de miliard de euro din banii municipiului Bucuresti.

"USR va folosi toate resursele juridice pentru a intreprinde actiunile necesare pentru ca aceste sume sa fie recuperate de la cei responsabili. (...) Prin decizia si motivarea Curtii de Apel Bucuresti, niciun primar din Romania nu va mai putea sa infiinteze companii prin care sa sifoneze banii municipalitatii. Niciun primar nu va mai putea sa infiinteze companii prin care sa aloce sinecuri si posturi de director si alti angajati la stat unor persoane din cercul propriu infiintand companii ale primariei. (...) Ma bucur ca aceasta decizie vine la finalul unui proces initiat de colegii mei din USR si este o reusita", a mai spus liderul USR.