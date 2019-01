"Atat poate… din frustrare, din disperare, din ambitie bolnavicioasa. Indiferent ce il ”mana in lupta” pe presedintele tarii, efectele blocarii constante a oricarui demers, fara niciun temei legal, se rasfrang asupra romanilor!

Domnule presedinte Klaus Werner Iohannis, intelegem cu totii ca ati face orice pentru a obtine al doilea mandat. Dar acest ”orice” trebuie sa aiba anumite limite, care sunt impuse de elementarul bun simt si care sunt respectate, in general, de majoritatea actorilor politici.

Noi, muritorii de rand, asteptam de la Domnia Voastra ca macar acum, in ultimul ceas, sa va recalibrati abordarea si sa va sustineti campania electorala in parametrii normalitatii, fara a distruge totul in jur, doar de dragul propriei preamariri.



Ieri ati mai punctat un refuz din colectia de astfel de gesturi cu care ne-ati obisnuit in ultima perioada de timp. Numai ca, de aceasta data, actiunea dumneavoastra indreptata impotriva PSD, afecteaza politistii, care sunt si trebuie sa ramana in afara jocurilor politice! Ce fel de presedinte de tara este acela care isi permite sa se joace cu siguranta nationala? Cum sa ajungi sa politizezi activitatea Politiei?

Legea privind autoritatea politistului a fost in dezbatere publica mai mult de 1 an si jumatate, fiind probabil cel mai larg dezbatut act normativ din ultimii ani. La aceasta lege si-au adus contributia organizatii profesionale, ONG-uri si societatea civila. Sindicatele politistilor au fost, de asemenea, foarte implicate in realizarea acestui proiect si ma astept sa reactioneze la aceasta blocare a demersului legislativ, asa cum le impune interesul celor pe care ii reprezinta.



Va invit, domnule presedinte, sa faceti un efort de memorie si sa va amintiti ca votul final a fost unul elocvent. Din 192 de parlamentari prezenti, 190 au votat PENTRU, iar parlamentarii din PNL sau USR, adica parlamentarii dumneavoastra, nu au contestat constitutionalitatea acestei legi.

Sigur ca vom astepta decizia Curtii si vom actiona in consecinta. Va garantez insa, domnule presedinte, ca oricat efort ati depune, nu veti reusi sa blocati dezvoltarea unei institutii a statului. Puteti doar sa o intarziati, in detrimentul cetatenilor romani. Dar cu ce pret?

Mi-as fi dorit sa va fi preocupat atat de mult Politia Romana si atunci cand politistii au fost omorati, cu sange rece, in misiune. Va mai amintiti de politistul Sorin Vezeteu? Familia lui si, din pacate, multe altele asemenea ei, asteapta de la noi masuri pentru ca astfel de tragedii sa nu se mai repete. Atunci cand s-au produs, ati tacut. Acum faceti campanie…

Ati terminat cu Jandarmeria Romana si acum va ocupati de Politie? Ce inseamna, domnule presedinte, Jandarmeria pentru dumneavoastra? Oare jandarmii romani sunt doar cei pe care ii acuzati fara probe sau cei care va pazesc pe frig si viscol resedintele si pe care ii remarcati doar pentru ca poarta uniforme diferite de ale SPP-ului?! Sau politistii romani inseamna doar deschizatorii de drumuri intr-o deplasare “urgenta” catre partiile de schi?!", a scris Carmen Dan pe Facebook.