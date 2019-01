"Guvernul a incalcat in mod grosolan legea. Nu si-a indeplinit obligatia legala de a depune la Parlament proiectul de buget pana in data de 15 noiembrie a anului 2018 si nici astazi nu a finalizat proiectul de buget pentru a-l transmite spre dezbatere Parlamentului. Biroul Executiv al PNL someaza Guvernul sa finalizeze de urgenta proiectul de buget, sa-l adopte in sedinta de guvern si sa-l transmita spre dezbaterea Parlamentului cel tarziu pana la data de 14 ianuarie", a afirmat Orban, la finalul Biroului Executiv al PNL, care s-a reunit la Parlament.

El a reiterat solicitarea catre presedintii Senatului si Camerei Deputatilor, Calin Popescu-Tariceanu si Liviu Dragnea, de a convoca sesiune extraordinara pentru dezbaterea si adoptarea legilor bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale, dar si pentru dezbaterea in procedura de urgenta a proiectului de lege de adoptare a OUG 114, despre care a sustinut ca "pune noi biruri pentru companii".

Orban a amintit si ca PNL a sesizat la Avocatul Poporului OUG 114, precizand ca liberalii vor finaliza pana la finalul saptamanii viitoare o actiune de contencios administrativ impotriva acestei institutii, scrie Agerpres.

"Am luat decizia in Biroul Executiv de a finaliza pana la sfarsitul saptamanii viitoare o actiune in contencios contra Avocatului Poporului pentru a-l obliga sa atace aceasta ordonanta de urgenta la CCR. De asemenea, intentionam in cursul acestei actiuni pe care o declansam in contencios administrativ sa invocam o exceptie de neconstitutionalitate privitoare la legea Avocatului Poporului, astfel incat sa determinam Curtea Constitutionala sa se pronunte asupra obligativitatii Avocatului Poporului de a declansa controlul de constitutionalitate prealabil in cazul ordonantelor de urgenta emise de Guvern, deoarece in asezamantul constitutional actual singura institutie care poate declansa acest control constitutional prealabil in cazul ordonantelor de urgenta este Avocatul Poporului, iar pana astazi Avocatul Poporului a refuzat sistematic, chiar si cand a fost vorba de ordonante cu un vadit si clar continut neconstitutional, sa declanseze acest control de neconstitutionalitate", a spus Orban.

PNL va avea sedinta Biroului Politic National pe 28 ianuarie

Liberalii se vor reuni in sedinta Biroului Politic National pe 28 februarie, pentru a stabili strategia de campanie in vederea alegerilor europarlamentare, dar si pentru a discuta prioritatile legislative pentru urmatoarea sesiune parlamentara, a anuntat, marti, liderul PNL, Ludovic Orban.

Potrivit acestuia, pe ordinea de zi sunt mai multe obiective.

"Am decis sa convocam Biroul Politic National al partidului pentru data de 28 februarie, avand in vedere mai multe puncte pe ordinea de zi. In primul rand, dezbaterea strategiei si a modului de derulare a precampaniei electorale pentru Parlamentul European, stabilirea strategiei pentru sesiunea parlamentara care incepe la 1 februarie si a prioritatilor legislative ale PNL", a anuntat Ludovic Orban la finalul sedintei Biroului Executiv al PNL.

El a aratat ca la reuniunea Biroului Politic National va participa secretarul general al PPE, Antonio Lopez-Isturiz.

Orban a precizat ca in cazul in care lista pentru europarlamentare va fi finalizata pana la BPN, aceasta va fi aprobata la reuniune.



"Daca nu va fi gata, cel tarziu pana in 15 februarie ne-am stabilit ca obiectiv sa finalizam lista", a adaugat presedintele PNL, amintind ca 49 de liberali s-au inscris in cursa pentru desemnarea drept candidati ai partidului pentru alegerile europarlamentare, intre care se numara Crin Antonescu, Vasile Blaga, Siegfried Muresan, Cristian Busoi, Vlad Nistor, Violeta Alexandru, Ligia Popescu, Hildegard Brandl.

El a aratat ca nu va candida la aceste alegeri.

"Un partid nu poate fi condus de la Bruxelles. Eu sunt candidatul partidului la functia de prim-ministru, imi dedic in integralitate timpul, energia, inteligenta pe care pot sa o pun la dispozitia partidului pentru conducerea partidului si pentru pregatirea alternativei de guvernare a PNL, astfel incat sa avem capacitatea de a castiga alegerile", a spus Orban.

Presedintele PNL a mai aratat ca si pentru aceasta sesiune parlamentara PNL are in vedere depunerea unei motiuni de cenzura impotriva Guvernului.