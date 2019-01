"Guvernul socialist este atat de disperat sa atraga bani suplimentari cat mai urgent pentru a-si putea face bugetul pe 2019 incat a ajuns sa viseze si la banii pe care parintii ii pun deoparte pentru copiii lor.

Schema prezentanta de Guvern reprezinta insa o minciuna, caci acestia nu urmaresc in realitate nici politicile de economisire si nici binele copiilor ci doar sa se imprumute cu forta de la romani. Daca Guvernul ar urmari cu adevarat sa sustina politicile de economisire nu ar lega acest proiect de Trezorerie ci ar gandi politici pentru ca parintii sa pastreze banii copiilor in banci comerciale. Pentru banii depusi in banci statul poate de exemplu sa elimine impozitele sau sa acorde o bonificatie. Diferenta ar fi insa ca parintii ar avea acces oricand la banii pe care ii depun si nu doar atunci cand copilul va implini 18 ani", a spus potrivit unui comunicat de presa, deputatul USR Lucian Stanciu Viziteu, conform Adevarul.ro.

Lucian Viziteu sustine ca parintii nu au nicio garantie ca vor avea parte de aceeasi bani atunci cand proprii copii vor implini 18 ani.

"Statul roman nu a reusit niciodata in ultimele trei decenii sa administreze bugetul fara a se imprumuta, deci nu exista garantia ca banii pe care parintii ii depun vor mai exista in timp sau vor avea macar aceeasi valoare. Statul ne spune din gura ca sustine economisirea insa in realitate acei bani nu sunt economisiti ci sunt cheltuiti in secunda doi. Nu discutam deci despre economisire ci despre o hotie pe fata. De aceea, le recomand tuturor sa gaseasca modalitati de economisire care sa le garanteze faptul ca acei bani le apartin in orice moment si ca ii pot utiliza oricand doresc, in interesul lor si al copiilor", a mai afirmat deputatul USR.