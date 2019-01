"Avem 49 de candidaturi depuse. Candidaturile sunt in curs de evaluare. Ne-am propus ca pana in 1-15 februarie sa stabilim componenta listei", a spus Orban, potrivit Jurnalul.ro.

Cu privire la candidatura lui Crin Antonescu, el a afirmat ca acesta a "generat intotdeauna pasiuni".

"In masura in care Crin Antonescu va reprezenta strategia politica, motiunea adoptata la Congres, pozitionarea noastra categorica anti-PSD, valorile dreptei liberale, in masura in care el va fi pe aceasta line politica, cu siguranta poate fi un candidat bun. (...) Orice candidat trebuie sa reprezinte valorile, principiile, obiectivele pe care le are atat PNL, cat si familia politica din care face parte, si anume, familia Partidului Popular European", a mai spus presedintele PNL.

El a precizat ca PNL vizeaza la europarlamentare cel mai bun scor posibil in conditiile date si ca ar fi ideal sa castige alegerile.

"Ar fi ideal sa castigam alegerile", a adaugat Ludovic Orban.