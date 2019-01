"In domeniul justitiei trebuie luate masuri radicale.Important e ca suntem in situatia de a cunoaste adevarul. Nu cred ca cineva se mai indoieste de faptul ca trebuie luate masuri radicale. Tot romanul a vazut aceste abuzuri care au iesit la suprafata. Stiu ca presedintele se declara multumit de procurorul general, niciunul nu stie carui fapt i se datoreaza multumirea.

Cred ca in cazul lui Lazar motivele revocarii sunt mai evidente, mai puternice, mai multe decat in cazul lui Kovesi.

Am facut apel la presedinte sa reciteasca decizia CCR, prezumand ca prima data a citit-o si a inteles. E optiunea dansului, dar cred ca in masura in care se va decide, vom sesiza CCR din nou pentru ca astfel de abuzuri nu pot fi lasate sa continue nici la palierul magistratilor, nici la nivelul celei mai inalte demnitati in stat, al presedintelui", a spus ministrul Justitiei.

Tudorel Toader a mai spus ca ”nu putem sta dupa presedinte sa vedem daca a avut timp sa citeasca. Statul asta de drept nu este la vointa cuiva”.

"Cel mai probabil vom face apel din nou la decizia CCR, care o sa ne spuna, cred, aceeasi dezlegare, ba, dimpotriva, sa spuna - cum de nu ati inteles ca recent am dat o decizie referitoare la Kovesi care se aplica in rigoarea si exigentele ei. Nu putem sta dupa presedinte, sa vedem daca a avut timp sa citeasca, daca a avut capacitatea sa inteleaga. Statul asta de drept nu e la mana sau vointa cuiva. Avem o arhitectura a carei coloana vertebrala e Constitutia si aparatorul ei e CCR", a declarat Tudorel Toader, potrivit Digi24.