Ludovic Orban: Propunerea Adinei Florea la sefia DNA este nelegala si nu poate fi admisa

Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat luni, ca propunerea Adinei Florea la sefia DNA este nelegala si nu poate fi admisa in contextul in care Colegiul CNSAS nu a finalizat procedura de reverificare in acest caz.