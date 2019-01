"Faptul ca apar astfel de inregistrari are o parte rea si una buna. Partea rea este ca se poarta astfel de dialoguri, ca actul de Justitie se abordeaza in acest fel absolut contrar legii. Partea buna - aceea ca aflam modul de gandire, modul de abordare din partea unor procurori. Afland adevarul, stim ce trebuie sa facem pentru a pune lucrurile pe fagasul normal de protectie a cetateanului, a fiecaruia dintre noi", a spus el, citat de romaniatv.net.

Chestionat daca se urmeaza sa se ia masuri, raspunsul ministrului a fost: "Probabil ca se vor lua, nu stiu. Ministrul Justitiei nu aplica sanctiuni".

DNA se delimiteaza de orice act al personalului din subordine care incalca normele legale

"Conducerea DNA se delimiteaza de orice act al personalului din subordine care incalca normele legale sau codul deontologic al magistratilor, sustinand in mod constant ca procurorii DNA trebuie sa isi desfasoare activitatea de urmarire penala cu impartialitate si stricta respectare a legii si a drepturilor fundamentale ale cetatenilor.

In ceea ce priveste aspectele legate de realitatea inregistrarii aparute in spatiul public si de eventualele nelegalitati in declansarea de catre Serviciul Teritorial Oradea a urmaririi penale in unele dosare cu magistrati, au fost solicitate note explicative din partea colectivului acestei subunitati de Parchet.

Cu privire la activitatea Serviciului teritorial Oradea, din dispozitia conducerii DNA, in cursul anului 2018, procurorul sef adjunct, care coordoneaza aceasta subunitate, a efectuat doua controale (in martie si decembrie 2018), iar in urma primului control s-a propus, printre altele, neprelungirea delegarii pentru procurorul sef al acestui Serviciu, propunere care a fost insusita si materializata prin delegarea unui alt magistrat in aceasta functie de conducere, incepand cu data de 01 aprilie 2018.

De asemenea, din dispozitia conducerii DNA au fost preluate la Structura Centrala doua cauze care vizau magistrati si in care ulterior s-a dispus solutia clasarii.



In cursul aceluiasi an, Inspectia Judiciara din cadrul CSM a efectuat un control la Serviciul teritorial Oradea retinand deficiente manageriale in sarcina celor doi procurori sefi care au indeplinit functii de sefi in ultimii ani. In acelasi raport s-a consemnat ca nu au existat stari conflictuale intre procurorii din aceasta structura si instantele de judecata", se arata intr-un comunicat DNA.