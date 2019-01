Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, este propus pentru asigurarea interimatului la ministerul Transporturilor, iar ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, este propus pentru preluarea interimatului la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, informeaza News.ro.

"Am propus desemnarea ministrilor interimari pentru a asigura continuitate in activitatea guvernamentala in toate domeniile, inclusiv la Transporturi si Dezvoltare, portofolii cheie in derularea unor proiecte importante de investitii. Este vital insa, avand in vedere contextul actual, sa gasim solutii definitive privind numirile titularilor pentru cele doua functii", a spus Viorica Dancila.