"Nu cred ca e chiar atat de plecat de acasa, sa-i fi disparut atat de multe tigle de pe casa incat sa candideze la prezidentiale. Cand ai 13-14% cota de incredere si intentie de vot cu PSD in spate tu sa candidezi la prezidentiale, nu-l voteaza nici PSD-istii la prezidentiale. In plus, Dragnea, nu este el genul de om care sa iasa la bataie si sa incaseze in pieptul lui infrangerile.

Nu! Va pune un prost, pe Fifor sau pe Badalau. (...) Va pune pe cineva care sa deconteze, cum sa deconteze el?! Povestea cu Dragnea candidat la alegerile prezidentiale din partea PSD este complet nerealista. Cunoscand datele din sondaj va gasi un Acar Paun, un vinovat de serviciu", a declarat Orban, duminica seara, la B1 Tv, potrivit stirileprotv.ro.

Liderul PNL este de parere ca alegerile vor fi castigate de Klaus Iohannis.

"Alegerile prezidentiale vor fi castigate de presedintele Iohannis. (...) Dupa parerea mea, PSD nu mai are capacitatea de a castiga nicio alegere. Daca merge pe linia pe care au inceput, se duc in cap", a spus Orban.

El a sustinut ca sansele ca presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, sa fie sprijinit de PSD candidat la prezidentiale sunt de maximum 5%. Orban a afirmat ca in aceasta situatie s-ar putea sa se ajunga la reducerea scorul social-democratilor la parlamentare.