"Eu nu cred in scenariile de acest tip. Romania si Bulgaria suntem frati siamezi, daca imi permiteti. Am intrat impreuna in Uniunea Europeana, impreuna am primit Mecanismul de Cooperare si Verificare, impreuna ni s-a propus sa avem un proces de admitere in spatiul Schengen. Ganditi-va cum ar putea sa functioneze o frontiera care are intre 700 si 1000 de kilometri, Dunarea, in care Romania ar fi in afara Schengen si Bulgaria ar fi in Schengen. Sunt lucruri care din punct de vedere practic, din punctul meu de vedere si tehnic, nu pot functiona.

Ca mesaj politic, eu cred ca trebuie sa mergem foarte clar pe ideea ca intrarea in spatiul Schengen este o chestiune care tine de respectarea unor norme tehnice pe care Romania le-a indeplinit si vrem sa vedem de ce, care sunt motivele pentru care nu s-a acordat", a explicat Teodor Melescanu, potrivit Digi24.