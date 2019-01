"Noi vom bugeta pentru anul viitor in continuare programul "Prima casa" pentru ca a fost foarte util in economie. Nu stiu exact acum suma, dar in ianuarie o sa vedeti exact cu cat anume vom bugeta.

Probabil saptamana viitoare...Daca se schimba ceva fata de cadrul legal care a reglementat prima casa vor fi astfel de modificari legislative puse din timp transparente pe site MFP, dar vom continua cu acest program si in 2019", a spus Teodorovici, potrivit Hotnews.ro.

Teodorovici a tinut sa reitereze ca statul nu a anticipat niciun leu de pe urma " taxei pe lacomie".

"Nu ne bazam pe ea, este zero in buget, vrem sa descurajam banca sa mai aplice dobanzi atat de mari si de nejustificate fata de romani. Si in energie la fel, noi pierdem ca stat prin acele taxe in zona de energie pentru ca dividendele vor fi mai mici. Eu stat castig mai putin, dar tocmai pentru economie, pentru consumatorul casnic este masura aceasta luata", a spus Teodorovici.