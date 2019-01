"Probabil noua sefa a Fiscului pe tara, domnisoara Triculescu, a descoperit in doua-trei zile de cand exercita functia ce se intampla la multinationale. (...) Daca sunt companii care nu si-au platit taxele si impozitele in conformitate cu legea este vina exclusiva a guvernantilor, adica a ministerului Finantelor, a ANAF, a institutiilor care sunt implicate in aplicarea legislatiei in domeniul taxelor si impozitelor, in domeniul fiscal. (...) Guvernul trebuie sa-i recunoasca incapacitatea, incompetenta sau reaua vointa in materie de colectare a impozitelor. Totul este o gargara electorala. Teodorovici nu face altceva decat sa execute comenzile lui Dragnea, care a identificat dusmanii - bancile, companiile multinationale. (...) Ei sunt in campanie electorala", a spus Orban, duminica, la B1Tv, potrivit Realitatea.net.

Cu privire la Ordonanta 114, Orban a spus ca nu protejeaza cetateanul si ca unul dintre efecte va fi cresterea pretului la energie.

"E foame de bani la PSD. (...) Ordonanta nu protejeaza cetateanul. E o minciuna gogonata. Incearca sa scoata bani. (...) Guvernul acesta nu are nicio legatura cu legile economiei", a mai spus Orban.