"Doamna prim-ministru este pregatita pentru aceste sicane si trebuie sa mergem mai departe. Nu o sa stea guvernarea si Guvernul si majoritatea in loc din acest motiv. Toate sicanele pe care le face presedintele nu ne pot impiedica sa adoptam masurile pe care le-am programat in programul de guvernare, care sunt destinate imbunatatirii vietii cetatenilor, cresterii veniturilor lor. (...) Nu ne lasam impresionati, nici intimidati de aceste lucruri. Fiecare gaseste sa lupte cu mijloacele pe care le considera. Asta considera presedintele, atata poate, asta ne arata, noi ne vedem inainte de drum. Fara sa fiu consilierul doamnei prim-ministru, daca m-ar intreba, i-as spune 'doamna prim-ministru, nu il bagati prea mult in seama pe presedinte'", a spus Tariceanu, duminica seara, la Romania TV, potrivit Agerpres.

Liderul ALDE a mai afirmat ca motivarea presedintelui Iohannis privind refuzul celor doua propuneri de ministru facute de premier ar putea ajunge la mijlocul saptamanii viitoare, dupa care se vor face noi nominalizari.

"Va trebui sa asteptam raspunsul motivat si dupa aceea, daca lucrurile stau asa, va trebui facuta o noua propunere de catre premier si cu asta practic cercul se incheie. (...) Am inteles ca la mijlocul saptamanii viitoare va transmite punctul de vedere catre primul-ministru", a mai spus Tariceanu.

Intrebat daca Iohannis ar putea fi suspendat, Tariceanu a afirmat ca motivele de suspendare sunt inscrise in Constitutie, dar in politica nu este asa usor: "Trebuie sa fii pregatit pentru astfel de lupte si prim-ministrul vad ca are taria necesara, stie ca are sustinerea coalitiei, orice sicane care vor fi facute nu ne sperie sau nu ne intimideaza".

Potrivit lui Tariceanu, Klaus Iohannis incearca sa se repozitioneze, incercand sa dea satisfactie unei minoritati radicalizate din electoratul romanesc si care probabil astepta de la presedinte anumite gesturi, insa trebuie sa gandeasca aceste gesturi in baza Constitutiei si nu in afara ei.

El a explicat ca, in perioada in care era premier, presedintele de atunci, Traian Basescu, "care numai comod nu era", reactiona cu promptitudine la orice propunere de remaniere pe care o facea.

"Problema e ca tara trebuie guvernata si exista un anumit vid in care aceste decizii trebuie luate, chiar daca ele nu sunt consacrate in mod expres in constitutie sau intr-o lege. In perioada in care am fost prim-ministru cu un presedinte despre care se spune orice numai comod nu se poate spune ca a fost, dar ori de cate ori a fost o problema de inlocuire a unui ministru, de remaniere mai mica sau mai ampla, din partea Cotroceniului nu a fost contestat niciun moment dreptul premierului de a revoca un ministru sau de a face alte propuneri, chiar in contextul de atunci in care CCR a adaugat o norma care nu era prevazuta in Constitutie, potrivit careia presedinte poate sa refuze o singura data o propunere. Presedintele de atunci reactiona cu promptitudine, pentru ca era constient de faptul ca un guvern si un minister trebuie sa functioneze si nu poate sa functioneze neavand un titular cu drepturi depline care sa exercite si sa-si asume responsabilitatile care incumba", a mai spus Tariceanu.