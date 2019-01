"(...) Cancelarul Austriei a fost recent la Bucuresti cand, intr-o sfidare totala, a preferat sa ne ameninte ca firmele austriece vor pleca din Romania, daca se va pune in aplicare ordonanta guvernului! Presedintele nostru a lasat impresia peste tot ca este bun prieten cu Sebastian Kurz. In ce vacanta mai e acum Klaus Iohannis, cand amicul sau austriac incalca drepturile copiilor romani, cu o impertinenta pe care Europa n-a mai cunoscut-o vreodata? Sunt strategiile electorale mai importante, chiar si acum, pentru presedintele Romaniei decat soarta copiilor nostri din Austria?", a declarat duminica, de la Timisoara, Maria Grapini, potrivit unui comunicat.

Austria a legiferat, de la 1 ianuarie 2019, ajustarea nivelului alocatiilor pentru copiii nerezidenti ai lucratorilor din acest stat membru, in functie de costul mediu al vietii din tara de rezidenta a copilului. Domeniul de aplicare al noii legi il reprezinta alocatiile si deducerile fiscale pentru copiii nerezidenti ai persoanelor care lucreaza in Austria, mentioneaza sursa citata.

"Apartenenta la Uniunea Europeana obliga toate statele sa asigure un tratament corect, echitabil si nediscriminatoriu pentru toti cetatenii europeni. Tratatul privind functionarea Uniunii Europene prevede dreptul lucratorilor europeni de a se stabili si lucra in orice alt stat membru decat cel ai carui cetateni sunt, beneficiind de avantajele sociale ale tarii de resedinta in aceleasi conditii ca cetatenii acesteia, fara nicio discriminare bazata pe cetatenie. In ciuda acestei veritabile Biblii a Uniunii Europene, Austria a decis dupa bunul plac, optand pentru discriminare evidenta", se arata in comunicatul transmis de eurodeputatul Maria Grapini, care este afiliata la grupul S&D din Parlamentul European, potrivit Agerpres.