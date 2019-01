"Informatia potrivt careia in timpul Presedintiei Consiliului UE guvernele nu se schimba este falsa.

Din 1958 si pana astazi, 14 guverne au fost schimbate in timpul exercitarii Presedintiei rotative a ConsUE, din motive diverse: alegeri la termen, motiuni de cenzura, alegeri anticipate etc.

Cel mai recent caz – Cehia, in 2009, primul semestru.

Avem si un al 15-lea caz – Malta, in 2017, primul semestru, care a organizat alegeri anticipate (initial prevazute pentru 2018) chiar in timpul Presedintiei. In aceasta situatie, prim-ministrul Joseph Muscat a fost reconfirmat in functie.

Din aceasta mica analiza ar trebui sa retinem ca exercitarea Presedintiei Consiliului UE este un test de maturitate pentru orice tara, dar acest exercitiu nu ingheata viata politica interna pentru sase luni", a scris Remus Pricopie pe Facebook.