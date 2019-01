"Liviu Dragnea nu poate sa fie candidatul celor de centru-stanga, pentru ca nu are absolut nimic in comun. Sigur, e seful unui partid care are aceasta denumire, dar prin comportamentul sau, prin averea pe care o are, prin politicile nationalist-populiste pe care le promoveaza, n-are nicio legatura. Si atunci, am discutat cu multi colegi, oameni care sunt de centru, de centru-stanga, dar care cred ca o societate democratica din Statele Unite, Europa si Romania trebuie sa aiba niste reprezentanti adevarati ai ceea ce inseamna dreapta, stanga si care se confrunta in batalie, asa cum este cea pentru prezidentiale, si cred ca singura solutie - si eu o voi sustine - este aceea ca toti cei care suntem si ne consideram social-democrati sa gasim un candidat, sa-l sustinem, un candidat care sa intre in turul 2 cu Klaus Iohannis. Pentru ca altfel, daca va candida Dragnea, pana la urma e un blat.

Toata lumea va sti ca va fi ca in 2000: o sa mergem toti sa-l votam pe Iohannis, sa nu iasa Dragnea, ceea ce nu se dovedeste niciodata solutia cea mai buna. Asta e previziunea mea si am si experienta necesara, am si capacitatea si cunostintele politice si mai am un avantaj: eu nu voi candida in acest an 2019 si atunci pot sa nu fiu interesat in mod direct, dar pot sa fiu cel care coaguleaza tot ceea ce inseamna forte politice si votanti de centru-stanga pentru a sustine un candidat de centru, un candidat onest, un candidat normal, care sa se lupte, sigur, in turul 2 cu domnul Iohannis", a explicat fostul premier Victor Ponta, potrivit Digi24.