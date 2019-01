"Traim zilele acestea momente delicate pentru Armata Romaniei. Schimbarea sefului Statului Major al Apararii, indiferent cum se numeste el, este un moment major pentru orice armata a lumii. Asa cum este definit de lege, seful Statului Major al Apararii este militarul cel mai inalt in rang din armata, el fiind, de facto, seful militar. Lui i se subordoneaza toate celelalte categorii de forte si, vreme de patru ani, conduce armata. Este perfect adevarat, ca pentru a se evita derapajele de orice natura, asupra armatei exista controlul civil, exercitat politic de Guvern, prin ministrul apararii, cel care conduce Ministerul Apararii Nationale si caruia, seful SMAP i se subordoneaza. Pentru si mai mult control, Constitutia ii confera atributii - limitate si de echilibru - si Presedintelui statului.

Mandatul este limitat, in mod explicit, la patru ani. Cu posibilitatea prelungirii cu inca un an. Cel care genereaza inlocuirea sefului SMAP si propune o noua persoana pentru portofoliu, este ministrul apararii. Este strict atributul sau. Legea spune clar si cine poate ocupa aceasta functie: loctiitorul sefului SMAP sau unul dintre cei trei sefi ai categoriilor de forte. Propunerea trebuie avizata de primul-ministru, numirea fiind atributul presedintelui statului. Eventuala prelungire trebuie sa urmeze aceeasi procedura. Legea e clara si in acest sens.

Decretul de prelungire a mandatului generalului Ciuca a fost publicat fara aviz al Premierului

Sunt ani buni in care s-au construit relatiile speciale pe Romania le are cu aliatii sai si, mai ales, cu partenerul strategic SUA. Un singur lucru nu i s-a putut vreodata reprosa Romaniei si acest lucru a fost prestatia din punct de vedere militar. Respectul si increderea de care ne bucuram, oriunde in lume, se datoreaza jertfei si profesionalismului militarilor romani - cei mai buni ambasadori ai acestei tari. Si atunci? Cui foloseste atragerea Armatei Romaniei in jocul politic, adevarata capcana - tentatie otravita pentru orice militar?

Pacat. Nu cred ca, la ora aceasta, cineva ar putea estima costurile pe termen lung pentru Armata si pentru tara, pentru ceea ce s-a petrecut zilele acestea si pentru precedentul extrem de periculos creat.

Derapajul trebuie oprit si e imperios necesara revenirea la dialog institutional, la litera si spiritul legii, care regleaza mecanismele extrem de fine ale functionarii institutiei armatei.



Pana atunci, voi sublinia din nou un lucru, pe care nu trebuie sa il uitam vreodata. Militarii romani fac si vor face intotdeauna o singura politica....si aceasta se rezuma, simplu, la doua cuvinte: Onoare si Patrie!", a scris Mihai Fifor pe Facebook.