"In timp ce altii sunt in vacanta sau se pregatesc sa plece prin Maldive, noi am inceput sa batem tara, sa ne intalnim cu structurile locale. (...). Vrem sa transmitem ca Romania merge intr-o directie gresita, nu spre vest, ci spre o teleormanizare inacceptabila (...). Romanii vor o tara care sa profite de faptul ca asigura presedintia semestriala a Consiliului UE si care continua sa se dezvolte economic si al infrastructurii sociale", a afirmat Victor Ponta.

El considera ca este foarte grav faptul ca Romania, care asigura conducerea semestriala a Consiliului UE si care va trebui sa gestioneze discutiile despre bugetul UE in perioada 2021 - 2027, este singura tara din UE care nu are buget la acest moment.

"Noi nu suntem in stare sa ne facem bugetul nostru, dar spunem ca vom fi in stare sa facem bugetul Uniunii Europene. Fereasca Dumnezeu sa-l faca cu adevarat domnul Valcov, cu Teodorovici si cu noua sefa ANAF, pentru ca ar insemna ca se baga si UE in faliment. Este o mare oportunitate pe care o pierdem (...)", a subliniat liderul Pro Romania, potrivit Agerpres.

Fostul premier a spus ca toate taxele pe care le-au anuntat guvernantii in decembrie 2018 sunt "aberatii". "Si firmele de telecomunicatii si cele de energie si bancile nu vor pleca din Romania, dar vor transfera acele costuri catre populatie prin facturi, credite, ceea ce plateste fiecare companie (...) Inca o revolutie fiscala este un genocid fiscal in care mai mult vom pierde in final", a sustinut Victor Ponta.

Ponta a votat pentru PSD-ALDE in speranta ca va face ce a promis in campanie

", a mai detaliat Victor Ponta.

Liderul Pro Romania a specificat, raspunzand unei intrebari a jurnalistilor, ca este prematur sa vorbeasca despre un candidat al formatiunii sale pentru functia de primar al municipiului Timisoara, in 2020. Intrebat de presa daca Sorin Grindeanu ar putea fi candidatul Pro Romania pentru fotoliul de primar al Timisoarei, Victor Ponta a raspuns ca a auzit acest zvon, dar ca daca Grindeanu va dori sa reintre in politica,va trebui sa anunte el personal.

"Am auzit si eu zvonul acesta. Sorin Grindeanu este presedintele ANCOM si daca va dori sa candideze, trebuie sa spuna domnia sa. De la PSD cred ca nu poate (sa candideze, n.r.), pentru ca l-au exclus din partid, dar nu cred ca putem sa vorbim noi despre asa ceva. Daca va dori sa faca din nou politica, sunt convins ca o va spune el", a mai spus Victor Ponta.