"Cred ca, politic, Romania nu este pregatita sa valorifice cele sase luni ale Presedintiei (Consiliului Uniunii Europene, n.r.). Romania nu are prioritati pe care sa le fi definit. Prioritatile Romaniei - asa-numitele prioritati - sunt prioritatile generale ale UE. Nu avem o prioritate a Romaniei si motivul este foarte simplu: Romania, astazi, nu are un proiect de tara. Neavand un proiect de tara, evident ca nu putem sa avem un proiect pentru Europa. Avem o sansa din punct de vedere politic, este vorba despre summitul de la Sibiu din 9 mai, care ar trebui sa fie primul summit al Uniunii Europene - al celor 27, dupa plecarea Marii Britanii. Vom vedea daca in mediul politic intern va putea sa existe o minima dorinta de colaborare in asa fel incat sa putem sa obtinem ceva din punct de vedere politic la Sibiu. Eu ma indoiesc ca va fi asa", a spus, intr-o conferinta de presa, parlamentarul european, potrivit Agerpres.

Pe de alta parte, Iuliu Winkler a apreciat ca din punct de vedere administrativ Romania isi va indeplini cu bine rolul de mediator pe care il presupune Presedintia Consiliului UE, deputatul european mentionand ca sunt peste 200 de dosare, de la Brexit, pana la bugetul UE dupa 2021, care vor trebui gestionate de echipa diplomatica si tehnocratii Guvernului care vor lucra la Bruxelles.

"Eu am ferma convingere ca din acest punct de vedere (administrativ, n.r.) Romania va reusi sa indeplineasca rolul de intermediar onest pe care il presupune Presedintia, va putea sa obtina progrese in dosarele Presedintiei, mai ales ca in ultimele sase luni reprezentantii Romaniei - atat in mediul diplomatic, cat si in mediul tehnocratiei, de la Bruxelles, au lucrat impreuna cu reprezentantii presedintiei austriece pentru aceste obiective. Deci, cred ca in lunile care urmeaza dosarele despre Brexit, dosarele despre regulile noi privind migratia, despre bugetul UE dupa 2021 si multe alte dosare - peste 200 de asemenea dosare, vor fi bine administrate de catre reprezentantii Romaniei", a spus Iuliu Winkler.

Parlamentarul european a mai aratat ca, in primele zile de la preluarea Presedintiei Consiliului UE de catre Romania, reactiile din presa internationala au fost "din nefericire" negative, iar acest inceput ar trebui corectat.

In opinia sa, una dintre caile prin care s-ar putea face acest lucru ar fi prezenta ministrilor romani la lucrarile comisiilor de specialitate ale Parlamentului European pentru a expune programul presedintiei rotative.