"Mai avem si presedintia Uniunii si nu avem buget. Cica trebuie sa gestionam bugetul Uniunii Europene, dar nu suntem in stare sa-l facem pe al nostru. Suntem, dupa cunostinta mea, singura tara din Uniunea Europeana care, de la 1 ianuarie, a inghetat salariile si pensiile si suntem tot pe primul loc la inflatie. Avem cea mai mare inflatie. Deci, practic, Basescu a taiat salariile si pensiile, asa, din pix, iar Dragnea "le taie" din inflatie. Ca, daca le ingheata si nu se indexeaza macar cu inflatia, inseamna ca scad. Mai suntem si tara care, azi, cand noi suntem la Resita, plateste, pe bursa, cel mai mare pret la energia electrica. Azi a ajuns si la 600 lei/megawatt si importam peste 1.000 de megawati din Cehia si Ungaria, adica ne incalzim si folosim energie electrica din tarile vecine si banii din facturi se duc tot acolo", a afirmat Ponta, potrivit Agerpres.

El a subliniat ca social-democratii care nu se mai regasesc in PSD au o alternativa, respectiv, Pro Romania, partid care lupta impotriva "teleormanizarii" tarii.

"Mesajul principal pe care vrem sa il dam este acela ca social-democratii - eu ma consider si o sa fiu intotdeauna un social-democrat - nu prea mai au ce sa faca in PSD, cu Dragnea, cu furaciuni, cu hotii, cu discursuri anti-europene, iar atunci, Pro Romania s-a constituit ca o alternativa la cei care erau social-democrati, insa nu se pot afisa alaturi de Dragnea si Dancila, dar si pentru cei ca noi, de aici, care nu vad nicio varianta in partea cealalta: domnul Iohannis nu stiu ce face prin vacanta, PNL isi incaseaza banii de la buget, mai putini decat PSD, dar destui. Realmente, daca te uiti la anul 2019, nu poti sa alegi nici PSD - Dragnea, nici PNL - Orban, iar la prezidentiale, Doamne fereste! sa fim pusi sa alegem intre domnul Iohannis si domnul Dragnea! (...) Nu vrem sa fim toti saraciti si baronizati, ci vrem sa ne dezvoltam. Eu am cea mai grea sarcina, pentru ca trebuie sa invat din greselile pe care le-am facut atunci cand am fost prim-ministru si sef de partid, si anume, sa am grija de cine ma inconjur. Acum cred ca am invatat din acea lectie", a declarat liderul Pro Romania.

Ponta a mentionat ca a inceput anul politic alaturi de Daniel Constantin si Sorin Campeanu, inca de joi, la Otelu-Rosu si la Caransebes, in Caras-Severin, subliniind ca, pentru Pro Romania, inscrierea in formatiune a deputatilor Ion Mocioalca si Ion Spanu "a contat si conteaza foarte mult", atat pe plan local, cat si pentru "vocea din Parlament".