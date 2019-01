"Pacat, domnule Presedinte Iohannis! Am fi avut amandoi ocazia sa intram in istorie! Dumneavoastra ati fi dat un semn de normalitate si ati fi aratat ca doriti sa colaborati, iar eu as fi putut demonstra ca sunt un bun partener in proiectele pentru tara.

Din pacate, ati ales altceva! Ati ales sa refuzati, fara nicio ratiune, fara nicio logica, fara sa faceti o analiza! E pacat, domnule Presedinte Iohannis, sa veniti dupa atat timp sa spuneti ca echipa dumneavoastra nu a terminat analiza asupra numirilor. Daca nu ati terminat analiza asupra numirilor, cum ati putut refuza?!

Imi permit sa va spun insa, unde ati gresit prin acest refuz. Ambii, si eu, si dumneavoastra, eram cei mai indreptatiti alesi sa unim Pitestiul de Sibiu printr-o autostrada! De asemenea, Olguta Vasilescu si cu mine am fi fost cei mai indreptatiti alesi sa unim Pitestiul de Craiova printr-o autostrada, amandoi din pozitiile de ministru pentru care am fost propusi.

Si, domnule Presedinte Iohannis, amandoi, si eu, si dumneavoastra, eram exact persoanele potrivite asa incat unul sa ceara spre aprobarea CSAT o strategie de diminuare a vulnerabilitatii nationale in infrastructura rutiera si de transport la care am lucrat, iar celalalt sa o puna pe ordinea de zi spre aprobare. Sunt convins ca puteam astfel debloca cu celeritate investitiile si achizitiile publice.

Si sunt doar cateva argumente pentru care refuzul nu poate fi unul de oportunitate.

Si daca am terminat cu oportunitatea, sa vorbim si despre legalitate. Probabil ca o sa motivati ca sunt un penal de rang inalt, asa cum tot spuneti si despre ceilalti colegi din PSD si asa cum s-au straduit procurori de pe langa ICCJ sa demonstreze pe repede-inainte in aceasta perioada.

Asa cum ati aratat prin actiunile si declaratiile din ultimul timp, domnule Presedinte, nu binele Romaniei si proiectele pentru tara sunt prioritatea dumneavoastra. Ci, asa cum v-ati si inceput declaratia de astazi, interesul dumneavoastra este pur politic si electoral. Iar romanii vor vedea cum sacrificati progresul tarii pentru miza personala a unui nou mandat", a scris Mircea Draghici pe Facebook.