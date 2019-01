El a evidentiat ca presedintele Iohannis si-a anuntat candidatura pentru un nou mandat si "crede ca poate castiga acest mandat opunandu-se deciziilor CCR si blocand Guvernul".

Intrebat ce va face PSD in conditiile in care seful statului a anuntat ca refuza semnarea propunerilor pentru Ministerele Transporturilor si Dezvoltarii, Florin Iordache a aratat ca aceasta situatie va fi analizata, dar suspendarea presedintelui este ultimul demers luat in calcul.

"Normal ca analizam si noi ce se intampla in perioada urmatoare. Dar, in acelasi timp, vreau sa spun ca demersul cu suspendarea este ultimul demers pe care in acest moment, cand Romania detine Presedintia Consiliului UE, il initiaza. Pe noi ne intereseaza o Presedintie de succes, ne intereseaza sa avem niste rezultate foarte bune pe cat mai multe domenii, si nu ne intereseaza sa continuam lupta cu Iohannis, chiar daca el ne-a anuntat astazi ca isi doreste un nou mandat", a subliniat deputatul PSD.

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat vineri ca va refuza propunerile pentru Ministerele Dezvoltarii si Transporturilor, respectiv Lia Olguta Vasilescu si Mircea Draghici.

"Nu am formulat inca un raspuns de refuz, fiindca asta va fi, voi refuza propunerile inaintate de prim-ministru, fiindca aici avem si argumente de legalitate, dar avem si argumente de oportunitate. Echipa mea lucreaza la aceasta analiza, insa pana la mijlocul saptamanii viitoare voi da publicitatii inclusiv motivele pentru care voi refuza propunerile facute de prim-ministru", a spus seful statului la Palatul Cotroceni.

Tot vineri seful statului a reafirmat ca va candida pentru un nou mandat la alegerile prezidentiale si a anuntat obiectivele pentru acest an.