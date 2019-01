"Este o problema grava. Am pus aceasta intrebare in decembrie si o mai pun o data. Unde este proiectul de buget? PSD a guvernat in tot acest timp. PSD a avut toate conditiile si trebuia sa vina, conform legii in vigoare, pana pe 15 noiembrie, cu proiectul de buget. Nu exista, la momentul acesta, niciun proiect de buget.

Ba dimpotriva, in loc sa se ocupe de buget, fiindca toata lumea are nevoie de bugetul pe anul in curs, pentru ca deja este tarziu, se ocupa de schimbat sefi de la ANAF si din alte pozitii, lucru care mie imi da foarte mult de gandit. Probabil exista probleme cu bugetul. Aceste lucruri trebuie sa le explice de urgenta PSD si sa vina cu un proiect de buget", a declarat seful statului, citat de dcnews.ro.