"Am fost din nou martori la o portie de bataie de joc. Ne-a anuntat ca merita sa fie din nou presedinte, asta e mesaj catre Sistem. Doar sa ma sustii sa imi mai dai un mandat, mai blochez Romania de cate ori vreti voi, ca sa ma mai duc in concedii. Nu are nicio logica in ce face. Explicatii nu trebuie sa ne dea noua, ci romanilor. A refuzat, isi bate joc in continuare de romani si Romania.

Acum noi nu avem doi ministri, la Transporturi si Dezvoltare. La noi Werner nu vrea sa numeasca ministri. Doua locuri sunt goale. Ne-am pricopsit cu o mare pacoste la Cotroceni si asta se vede cu ochiul liber. A decis de capul lui, peste Guvern si peste Constitutie, nominalizarea generalului Ciuca, bugetul este blocat in CSAT in dorinta lui de a avea foarte multi bani. Bugetul este gata, ca sa stiti. Tot ce spune este lipsit de ratiune si de logica. Singura ratiune este ca vrea suspendat, ca asa l-au invatat consultantii lui. O sa vina sa spuna luati-l pe Ciolos ministru al Transporturilor si vi-l aprob" a spus Codrin Stefanescu, potrivit Antena3.ro.