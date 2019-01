"Incepem un an cu foarte multe provocari, direct cu presedintia UE, incepem in forta, sunt convins ca vom face fata bine. In continuare avem in luna mai primele alegeri, este foarte important sa participam, cu cat mai multi alegatori se prezinta la alegeri, cu atat mai clar va fi rezultatul.

La sfarsitul anului vom avea alegeri prezidentiale si reiterez ce am mai spus, voi intra in competitie pentru un nou mandat. Pe intreg anul, obiectivele mari pe care le am, care sunt obiectivele Romaniei, o mai profunda si mai buna integrare europeana, consolidarea posturii in NATO, poate sa avem o intarire a prezentei NATO pe flancul estic, ceea ce ar fi foarte bine pentru noi si, un alt obiectiv, consolidarea statului de drept, continuarea in forta a luptei impotriva coruptiei", a spus seful statului, citat de antena3.ro.

"Personal, obiectivul meu este castigarea unui al doilea mandat de presedinte", a adaugat Iohannis.

De asemenea, el a tinut sa precizeze ca nu se teme de vreun contracandidat: "Sunt foarte optimist. Nu ma tem niciodata de vreun contracandidat. Alegerile sunt alegeri".

Intrebat de jurnalisti ce partid il va sustine, presedintele a raspuns ca PNL.



Obiectivele sefului statului pe parcursul anului

