''Romania preia Presedintia Uniunii Europene intr-un moment critic, cand mai multe negocieri legislative trebuie duse la bun sfarsit inaintea alegerilor europene. Le doresc mult succes. In acelasi timp guvernul trebuie sa isi indeplineasca angajamentele privind statul de drept: reforma justitiei, a codului penal si cea a legii ONG-urilor trebuie sa reflecte in totalitate recomandarile Comisiei de la Venetia si sa fie supuse unei reevaluari de catre acest organism inainte de a intra in vigoare.

Liberalii romani au promis sa urmeze aceasta cale si asteptam din partea lor sa actioneze ca atare. Daca vor face acest lucru vor avea un loc binemeritat in interiorul familiei ALDE. Daca nu, nu'', se arata intr-un mesaj postat pe Facebook.