"Domnul Klaus Werner Iohannis a semnat azi doua decrete privind vacantarea sau vacanta unei functii de membru al Guvernului prin demisiile celor doi ministri, adica domnul Paul Stanescu, viceprim-ministru si ministrul Dezvoltarii Regionale, si Lucian Sova, ministrul Transporturilor. In acelasi timp, domnul Klaus Werner Iohannis a refuzat sa faca un anunt cu privire la propunerea avansata de Guvern, adica pentru cele doua functii, respectiv Lia Olguta Vasilescu la Dezvoltare si Mircea Draghici la Transporturi", a spus Codrin Stefanescu.

Acesta a explicat ca, prin faptul ca cei doi noi ministri nu au fost numiti, situatia se complica in contextul preluarii, de catre Romania, a conducerii Presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene.



"Va mai spun un lucru ca sa inteleaga toata lumea. (...) Fiecare ministru din Guvernul Romaniei va prezida in perioada imediat urmatoare un mic consiliu de ministri din cadrul Uniunii Europene, pe specificul fiecarui minister. Adica la Transporturi si la Dezvoltare o sa avem... niciun fel de consiliu de ministri din Europa pentru ca nu avem ministri", a mai spus secretarul general al social-democratilor.

Codrin Stefanescu a amintit ca reprezentantii celorlalte state membre asteapta ca in cadrul acestor reuniuni sa se discute planuri strategice de cooperare si dezvoltare, iar in conditiile date, nu exista parteneri de dialog, scrie Agerpres.

Stefanescu: Nu avem ce sa discutam cu partenerii nostri din Europa pentru ca nu avem ministri

Secretarul general al PSD este de parere ca prin gestul sau, presedintele Iohannis blocheaza nu doar Guvernul, ci intreaga tara.

"Cam in aceasta situatie ne-a lansat domnul presedinte KWI, cu buna stiinta. Adica ceea ce face el acum nu mai este de a bloca Guvernul Romaniei, el blocheaza acum o natiune intreaga", sustine Stefanescu.

El a mai precizat ca ideea suspendarii presedintelui Iohannis este discutata atat in partid, cat si in coalitie, insa pana la eventuala sa initiere, lucrurile trebuie analizate foarte atent.



"O sa luam o decizie foarte curand, tinand cont de niste lucruri. Trebuie sa ne gandim putin si la risc in momentul de fata, cand avem Presedintia Consiliului Uniunii Europene. Ce se intampla in caz de suspendare... trebuie sa luam in calcul niste lucruri pentru toata Romania, nu numai pentru interesul nostru si al Guvernului. Adica, in mod clar, Iohannis joaca acum pentru suspendare, face orice este posibil, incalca orice lege, incalca Constitutia, deciziile Curtii Constitutionale si se cere pur si simplu sa fie suspendat. (...) Noi vom trage niste concluzii in cateva zile si o sa luam o decizie in sensul asta, ca nu putem duce la infinit. Dar trebuie sa analizam si sa fim foarte, foarte cumpatati, pentru ca este interesul tuturor aici", a adaugat Stefanescu.